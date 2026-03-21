La antesala de la gran final de Yo Soy se vivió con intensidad de principio a fin. Para cerrar esta previa, la imitadora de Ivy Queen tomó el escenario con una presentación llena de fuerza y actitud.

Al ritmo de “Yo quiero bailar”, encendió el ambiente y puso a todos a vibrar con una interpretación cargada de energía. Su presencia escénica y dominio del tema lograron conectar de inmediato con el público, convirtiéndose en un cierre potente para la antesala.

Así, todo quedó listo para dar paso a la gran final, en una noche donde el talento y la emoción serán protagonistas.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de la gran final de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

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