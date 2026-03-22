Gustavo Cerati se quedó con el tercer lugar de la temporada en un momento que dejó en shock al jurado y a los participantes. Todos corrieron a abrazar a Fernando Sosa mientras desde la banca comenzaban a gritar “Cerati”.

Diana aseguró que “este resultado no se lo esperaba nadie” y destacó que el imitador “siempre demostró el talento que tiene”. El público y sus compañeros le brindaron un fuerte aplauso, visiblemente emocionados.

Fernando no pudo contener las lágrimas y agradeció el apoyo recibido: “Estoy muy feliz hasta donde llegué”. Luego cerró su paso por el programa con un “gracias totales”, mientras saludaba al jurado; incluso Ricardo levantó el sombrero en señal de respeto.

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