La gran final de Yo Soy sigue dejando momentos inolvidables. Esta vez, el imitador de Eddie Vedder llevó su presentación a otro nivel al romper la barrera del escenario y acercarse directamente al público.

En medio de su interpretación, decidió bajar y comenzar a saltar junto a los asistentes, generando una conexión total con el ambiente. La energía del momento se sintió en cada rincón, convirtiendo su performance en una de las más intensas de la noche.

Con esta acción, el imitador no solo demostró su potencia vocal, sino también su capacidad de transmitir la esencia del artista, entregando un show cargado de emoción y adrenalina.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de la gran final de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK desde las 7:30 p.m!