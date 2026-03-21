La antesala de la gran final de Yo Soy continúa regalando momentos memorables. En esta ocasión, el imitador de David Bisbal subió al escenario para interpretar el tema “Dígale”, una de las canciones más representativas del artista.

Con una presentación cargada de emoción y potencia vocal, logró conectar con el público y demostrar su crecimiento a lo largo de la competencia. Su interpretación destacó por la intensidad y entrega en cada frase, generando una fuerte respuesta en esta previa decisiva.

Así, la antesala sigue elevando la expectativa para la gran final, donde cada número suma emoción en una noche que promete ser inolvidable.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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