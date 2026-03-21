EN VIVO. La emoción llega a su punto más alto. Hoy se vive la gran final de Yo Soy, una noche decisiva donde se conocerá al ganador de la temporada en una gala que promete grandes presentaciones, emoción y mucho talento sobre el escenario.

La transmisión comenzará desde temprano con un react en vivo desde las 7:30 p.m. en el canal de YouTube de Latina, donde los seguidores podrán vivir la previa, comentar cada detalle y calentar motores para lo que será una noche inolvidable.

Luego, a las 9:00 p.m., se dará inicio al programa central con la gran final en vivo que podrás seguirlo por Latina TV, Latina.pe y el App de Latina.

En esta última etapa, solo cuatro participantes lograron llegar hasta el final. Los finalistas son los imitadores de Liam Gallagher, Julio Iglesias, Gustavo Cerati y Marciano Cantero, quienes lo dejarán todo en el escenario para conquistar al jurado y al público.

Además del reconocimiento, el ganador de la temporada se llevará un importante premio de 20 mil soles, coronando así semanas de esfuerzo, disciplina y pasión por la música.

Todo está listo para una noche llena de emoción donde cada presentación será clave. ¿Quién se convertirá en el gran ganador de la temporada?

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK a partir de las 7:30 p.m!