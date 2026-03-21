La antesala de la final continuó con el imitador de Bahiano, quien interpretó “Jamaica Reggae” en el react. La presentación destacó por su ritmo relajado y la conexión con el público desde el inicio.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando el artista bajó del escenario para cantar junto a los asistentes, generando un ambiente festivo. La performance aportó un toque reggae a la previa y sumó energía antes de la gran final.

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