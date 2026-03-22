Liam Gallagher se consagró ganador de la temporada y celebró de manera especial junto al público. Tras su victoria, salió al escenario exterior para interpretar Wonderwall, acompañado por los fanáticos que corearon cada verso.

Durante la emotiva celebración, todos los competidores de la temporada subieron para felicitarlo y cantar junto a él. El momento cerró la final con una imagen colectiva, entre abrazos, aplausos y la emoción del ganador compartiendo su triunfo con quienes lo acompañaron en la competencia.

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