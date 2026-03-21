La antesala de la gran final continuó con la presentación del imitador de Andy Montañez, quien llevó todo el ritmo de la salsa al escenario del react. Desde los primeros compases, el público acompañó la interpretación y se dejó contagiar por la energía del show.

Con una performance dinámica, el artista logró que los asistentes se levantaran a bailar, creando un ambiente festivo en la previa. La presentación sumó sabor y movimiento a la antesala antes del inicio de la gran final.

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