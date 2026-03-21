La emoción ya se vive en Yo Soy. En la antesala de la gran final, los imitadores de Amistades Peligrosas subieron al escenario como el tercer número de la noche, llevando una presentación que no pasó desapercibida.

Interpretando el tema “Me quedaré solo”, lograron conectar con el público con una actuación cargada de sentimiento y solidez vocal. Su performance reflejó el crecimiento alcanzado a lo largo de la temporada, destacando por su entrega y química en el escenario.

Con esta presentación, la antesala continúa elevando la expectativa de cara a la gran final, donde cada momento suma emoción en una de las noches más importantes del programa.

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