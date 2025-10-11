En la semifinal 2025 de Yo Soy, Raphael se mostró emocionado y agradecido tras lograr su pase a la gran final del programa. El participante, fiel a su estilo teatral, adelantó que sorprenderá al público con una presentación distinta: “Yo dije en mis redes sociales que iba a salir caracterizado de payaso como en la película y lo voy a hacer, si usted es público me lo permite.”

El artista confesó que no esperaba compartir escenario con cuatro finalistas: “Pensé que hoy día iba a haber solo tres finalistas, no me imaginé que el día de hoy iban a haber cuatro. La verdad estoy muy emocionado, la primera final en Yo Soy a la que llego y voy a darlo todo para acercarme más a ese título.”

Raphael también recordó las críticas que recibió en sus primeras presentaciones, asegurando que ha trabajado duro para mejorar: “Con mi primera canción recibí muchas críticas del jurado y con la otra fue con la que me fui a sentencia. Hoy día quise reivindicarme y siento que lo llegué a hacer.”

Con humildad y determinación, el imitador cerró con un mensaje de gratitud: “Siento que vi buenas galas, el jurado también notó que hubo bastante mejora y al público en sus casas también les ha gustado.”

¿Logrará Raphael coronarse como el gran ganador de esta temporada? No te pierdas la gran final de Yo Soy para descubrirlo.

