Yo Soy 2025: Pedro Infante y sus ÚLTIMAS PALABRAS previas a la final, ¿logrará coronarse CAMPEÓN?
El imitador se mostró muy emocionado y confesó que aún no puede creer que llegó a la gran final del programa.
Actualizado el: 11 octubre 25 | 04:59 pm
Con la humildad que lo ha caracterizado durante toda la competencia, Pedro Infante no pudo ocultar su emoción tras asegurar su pase a la gran final de Yo Soy 2025. Entre risas nerviosas, agradeció a su equipo y al público por acompañarlo en este camino: “Vamos a sorprender, espero que sí. Yo pongo todo en manos de mis profesores… hasta las palabras se me cruzan de los nervios. Gracias a ellos estoy aquí.”
El cantante también destacó la unión que se ha formado entre los participantes de esta temporada: “Somos una familia. No sabemos cómo hayan sido otras temporadas, pero nosotros todos nos hemos querido mucho. Cada vez que alguien se iba era muy doloroso, no se podía celebrar. Y ahora que estamos los cuatro, para mí ha sido algo increíble.”
Visiblemente conmovido, el imitador reveló que aún no asimila lo que está viviendo: “Estoy con la sorpresa todavía ahí en la cabeza. Ando mirando el trofeo y no sé qué decir. Estoy muy nervioso y muy contento.”
Ver esta publicación en Instagram
Pedro Infante contó que ha seguido cada indicación del equipo artístico para perfeccionar su presentación, incluso los detalles más sutiles: “Trato de mantener esa tranquilidad que me han pedido y sobre todo esa coquetería, que para mí ha sido muy costosa de ir sacando también.”
Finalmente, dedicó su logro a su tierra y a quienes lo han apoyado desde el inicio: “Gracias al apoyo de toda mi familia, del público y de mi gente de Cajabamba estoy aquí. Vamos a dar lo mejor de nosotros para no defraudarlos.”
¿Podrá el carismático Pedro Infante conquistar también el título de campeón? La respuesta se sabrá en la gran final de Yo Soy 2025.
DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO
Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.
Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.
¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!