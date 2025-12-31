Los Auténticos Decadentes transformaron el escenario en una verdadera fiesta. Desde el primer momento “Yo Soy” se llenó de energía, logrando que los jurados armaran una filita y bailaran juntos junto a los bailarines y artistas que se presentaron durante la noche.

Al terminar, Jely Reátegui celebró el show asegurando que fue una gran fiesta y que se quedó con ganas de más, destacando lo bien que hicieron disfrutar a todos. Ricardo Morán, por su parte, fue contundente y optimista: afirmó que les esperan décadas de éxitos, porque saben armar una fiesta como pocas y que nunca les va a faltar trabajo, ya que hacen que todos la pasen increíble. El público respondió con aplausos y sonrisas, confirmando que fue uno de los momentos más alegres de la noche. ¿Te dieron ganas de bailar con ellos? ¿Cuál fue tu canción favorita de la presentación?

