Diana Sánchez vivió uno de los momentos más emotivos de la noche al recibir una inesperada sorpresa en pleno escenario de “Yo Soy”, el programa que la trajo de vuelta a la televisión pese a estar lejos de su familia.

Antes del mensaje, Ricardo Morán tomó la palabra para reflexionar sobre el esfuerzo colectivo que implica el programa: “hacer este programa toma una ciudad, muchas personas, y todos son importantes; hay muchos sacrificios para que salga bien”, dijo, destacando especialmente la entrega de Diana. Luego le pidió mirar la pantalla, donde apareció un video de Dan, su esposo, junto a su perrito, enviándole saludos y cariño.

Visiblemente conmovida, Diana confesó que lleva mucho tiempo lejos de su esposo, pero que sabe que él está feliz y agradeció la oportunidad de volver a hacer algo que ama profundamente.

