En la última presentación del Especial de Fin de Año de Yo Soy 2026, Eva Ayllón conquistó el escenario con un remix de sus más recordadas canciones criollas. Este emotivo cierre de “Yo Soy” estuvo cargado de aplausos y celebración desde el primer acorde.

Durante el show, Franco Cabrera se unió al escenario para bailar con la artista, mientras los demás jurados acompañaban desde sus asientos. Al finalizar, todos se pusieron de pie para aplaudirle y agradecerle por su presencia. Eva aseguró que fue un gran placer y agradeció al elenco que cantó y tocó junto a ella. Qué te pareció este cierre especial? ¿Te emocionó este broche de oro?

