Luego de ser eliminada en el episodio de hoy de Yo Soy, la imitadora de Billie Eilish entregó emotivas declaraciones, destacando su satisfacción por el camino recorrido. “La verdad es que estoy muy feliz, ya puedo dormir”, comentó entre risas, agregando que se va tranquila y orgullosa del resultado obtenido.

Majo valoró especialmente haber alcanzado el sexto lugar en una competencia que comenzó con 25 imitadores. “Es un montón, y que me dejaran en Galas gracias a ustedes ya es un logro”, señaló, calificando como “una locura” todo lo vivido en los últimos meses.

Además, tuvo palabras de apoyo para sus compañeros que continúan en competencia, asegurando que “se lo merecen muchísimo”. Finalmente, dejó claro que su salida no es un adiós definitivo: “No me voy a desaparecer. Hay Billie para rato y también hay Majo para rato”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!