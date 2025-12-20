Durante la presentación de Green Day con Basket Case, los fans levantaron a Diana Sánchez y la pasearon entre la multitud al ritmo de la canción. La conductora vivió una experiencia intensa y emocionante, dejando una de las postales más memorables de la noche. El pogo, la energía y la conexión con el público hicieron de ese momento algo inolvidable en “Yo Soy”.

¿Dónde ver todos los capítulos de "Yo Soy"?

Todos los capítulos de "Yo Soy" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe

