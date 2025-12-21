En una gran final cargada de emoción, los imitadores de Green Day obtuvieron el segundo lugar de la segunda temporada de Yo Soy 2025. Su reacción fue de pura emoción y orgullo tras un recorrido intenso y memorable. Celebraron el logro con gratitud, felices por haber llegado tan lejos y por el triunfo de su compañera ganadora. El público los despidió entre aplausos, reconociendo su entrega, energía y el enorme impacto que dejaron en el escenario.

