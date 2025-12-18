Tras una noche de intensa competencia en Yo Soy y en medio de una gran expectativa, los presentadores finalmente revelaron el nombre del eliminado de la jornada: Héctor Corrales, el imitador de Josimar, desatando sorpresa y tristeza tanto en el set como entre los seguidores del programa. La tensión acumulada se hizo sentir de inmediato y las emociones se desbordaron en el escenario.

El ahora exconcursante no pudo contener los sentimientos tras escuchar el veredicto, pero no fue el único afectado por la noticia. Diana Sánchez también se mostró visiblemente conmovida y se unió a sus compañeros cuando las lágrimas se apoderaron del momento, reflejando el fuerte lazo que se ha formado entre los participantes en esta recta final.

El público y el jurado no tardaron en manifestar su respaldo, ovacionándolo entre cánticos y barras que coreaban su nombre como muestra de cariño y reconocimiento a su desempeño. En medio de los aplausos, Josimar tomó la palabra y, entre lágrimas, confesó: “No me gusta que la gente llore, tampoco me gusta llorar”, agradeciendo profundamente todo el apoyo recibido a lo largo de la competencia.

Finalmente, cerró su participación con un mensaje que conmovió a todos: “Espero que sepan más de mí y que apoyen a mis amigos”, dijo con la voz quebrada, dejando claro que su paso por el programa ha sido tan emotivo como inolvidable.

¿Qué te pareció esta inesperada eliminación a tan pocos días de la gran final? ¿Crees que Josimar merecía seguir en competencia?

