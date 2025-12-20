La gran final de temporada de “Yo Soy” vivió una noche cargada de emoción y talento. Tras una intensa competencia, Alejandra Guzmán obtuvo el tercer lugar en la gran final de “Yo Soy”, en la segunda ronda del capítulo final de la segunda temporada 2025. Tras conocerse el resultado, la artista agradeció a los jurados por la oportunidad de estar en el escenario, expresó que se siente muy feliz por lo logrado y aseguró que celebrará con alegría su tercer puesto en la competencia.

