Este 03, 04 y 05 de octubre, Yo Soy sorprenderá a su público con un espectáculo único en el Centro de Convenciones Leguía. Se trata de un show interactivo que hará un recorrido por la historia del programa más icónico del país, reuniendo a los imitadores favoritos del público en una puesta en escena cargada de música, diversión y mucho arte.

El evento tendrá una duración de más de dos horas y contará con presentaciones en vivo de los mejores talentos que han pasado por el escenario. Además, las entradas ya están disponibles con un 10% de descuento SOLO EN PREVENTA por Ticketmaster, una oportunidad imperdible para quienes deseen asegurar su lugar en esta experiencia única.

Y como si fuera poco, los asistentes también tendrán la posibilidad de participar en un casting y demostrar todo su talento frente a la producción de Yo Soy, convirtiéndose en parte de la magia del programa.

¿Quiénes serán los artistas que brillarán sobre el escenario? ¿Qué nuevas sorpresas traerá esta edición especial? No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia y acompáñanos en Yo Soy.