Jefferson Huatay quiere ser David Summers de Hombres G en la nueva temporada de “Yo Soy”.

El participante empezó su audición con “Marta tiene un marcapasos”, pero el jurado no quedó convencido con esa primera canción, así que le pidieron una segunda: “Suéltate el pelo”.

Tras escucharlo, Mauri Stern opinó: “Mejoró la imitación. Para mí eso merece un sí”. ¿Jely Reátegui y Ricardo Morán opinaron lo mismo?

