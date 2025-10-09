En la más reciente gala de Yo Soy, Luigui Cruz, imitador del recordado José José, volvió a conquistar al público con una interpretación impecable de “Desesperado”. Su entrega, emoción y control vocal fueron aplaudidos por todos, convirtiendo su actuación en una de las más destacadas de la noche.

La jurado Jely Reátegui fue la primera en reaccionar con emoción: “Luis, querido, felicitaciones. Es una presentación hermosa y conmovedora. Esta vez lo sentí muy real, muy bonito. Te felicito”, expresó entre sonrisas y aplausos.

Por su parte, Cachín Alcántara destacó la madurez artística del imitador: “Hoy hiciste un cuadro con los mejores colores. Vi a José José en tus ojos. Te la creíste e hiciste algo maravilloso con ese final. Empezaste bien y terminaste mejor”, comentó el actor, visiblemente impresionado por la evolución del participante.

Finalmente, Ricardo Morán elogió los pequeños detalles que marcaron la diferencia: “Hoy estuviste con el nervio a flor de piel y no te sentí mecánico. Ese gesto de hacerle una venia al pianista demuestra tu respeto y compromiso con el show”, señaló entre aplausos.

Una gala cargada de emoción que recordó por qué “El Príncipe de la Canción” sigue vivo a través de su música. ¿Seguirá José José conquistando al jurado en las próximas galas? No te pierdas Yo Soy y descubre todo lo que sucede detrás de cada presentación.

