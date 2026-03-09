Willy Chirino protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala al interpretar una canción cargada de nostalgia y amor por la tierra natal.

Desde los primeros versos, el participante apostó por una interpretación sentida, que fue creciendo hasta lograr que el público se involucre con la historia. El jurado destacó no solo la calidad vocal, sino también la manera en que logró transmitir el mensaje de la canción.

“Una participación impecable, así nombraría tu presentación el día de hoy. No solamente bien cantada, sino también bien contada”, señalaron tras su actuación. Además, resaltaron la dificultad de conectar con canciones más íntimas y menos conocidas: “Lo complicado para un artista es mover al público con temas suaves, y tú lo lograste”.

La emoción también se hizo presente cuando el jurado habló del significado de la letra. “Ha sido una presentación muy conmovedora que habla del amor a la tierra, a las raíces y a los orígenes”, comentaron. Sin embargo, también hubo observaciones técnicas para seguir mejorando. “En las estrofas noté cierta inseguridad en la afinación, aunque en los coros vuelve a aparecer tu fortaleza”, indicaron, destacando que la segunda mitad de la presentación fue más sólida.

