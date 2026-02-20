Jewel y Randy cerraron la noche de eliminacion, saliendo al escenario decididos a defender su lugar. Desde el arranque hubo tropiezos, especialmente en la afinación, pero lograron recomponerse sobre la marcha.“Empezó muy desafinado… después se afinó”, comentó el jurado sobre Randy, marcando uno de los puntos más sensibles de la presentación. Sin embargo, también reconocieron la evolución durante el número: “Curiosamente algo empezó a pasar… se ordenaron y tuvieron un muy buen cierre”.

El rap destacó por su solidez y presencia escénica. “Siempre estás correcto en el rapeo”, señalaron, resaltando además la complicidad entre ambos y la energía que transmitieron. Hubo juegos, interacción y momentos de diversión que ayudaron a levantar la performance.

No todo fue perfecto. El uso del micrófono y algunos momentos de caos inicial generaron dudas. “Sigue siendo un problema grave que Randy tiene que trabajar”, advirtieron con franqueza.

Aun así, el balance fue más positivo que negativo. “He disfrutado de la presentación”, concluyó el Ricardo, dejando claro que, pese a las fallas, supieron caer de pie en una noche crucial.