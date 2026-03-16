En la noche de eliminación rumbo a la semana final de Yo Soy, el imitador de David Bisbal apostó por una intensa versión de “Esta ausencia”, logrando una de sus presentaciones más completas.

El jurado coincidió en destacar su evolución. “Eres de los participantes que más ha evolucionado desde que pisaste este escenario”, señaló Cachín, quien además resaltó su seguridad: “Ahora sostienes la mirada con dirección exacta y confías en la energía que transmites”.

Lucho subrayó la construcción emocional: “La narratividad siempre crece y al final explota la canción, y hoy explotó súper bien”. También destacó su precisión vocal en los momentos más exigentes.

Por su parte, Jely valoró la conexión lograda: “Te vi muy conectado y entregado. Ya no estás hacia adentro, ahora compartes lo que sientes”. Además, resaltó el control corporal: “Fue limpio, preciso y muy bien manejado”.

La presentación dejó claro que el imitador no solo ha pulido su técnica, sino que ha logrado transmitir emoción con seguridad en un momento decisivo de la competencia.

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