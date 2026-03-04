Paloma San Basilio protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala con una presentación llena de actuación, gestos y energía. Desde el inicio, el número exigía mucho más que cantar: había desplazamientos, baile y una interpretación muy marcada del personaje.

Por eso, Cachín destacó el nivel de dificultad del show. “Ha sido una presentación muy difícil porque cantas, actúas, corres y haces todo al mismo tiempo. Te felicito”, comentó.

Jely, visiblemente emocionada, confesó que ni siquiera pudo tomar apuntes durante el número. “No apunté nada porque estaba disfrutando todo. Tienes una capacidad increíble para interpretar el personaje. Lo hiciste hermoso y ojalá te llamen para todos los musicales”, dijo entre risas.

Ricardo, por su parte, valoró el uso completo de sus herramientas escénicas. “Es un placer verte usar no solo la voz, sino también la mirada, la corporalidad y las herramientas actorales”, explicó. Además, recordó que se trata de una presentación muy popular dentro del mundo del teatro musical y destacó que la participante logró lucirse interpretando a una señora mayor.

El número terminó entre aplausos y dejó claro que la imitación también puede convertirse en un verdadero espectáculo teatral.

