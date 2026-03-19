Eddie Vedder protagonizó una de las presentaciones más intensas de la noche junto a su banda Red Mosquito. Desde el inicio, la energía y la conexión en escena marcaron la diferencia.

“Me encantó, fue muy gozado y lleno de placer”, comentó Jely, destacando la química con la banda y la entrega total del participante. En la misma línea, Cachín señaló: “Me provocó salir a bailar, tuviste el 100% de entrega”, resaltando la fuerza de la interpretación.

Por su parte, Ricardo fue más personal: “Me hiciste sentir como en mi juventud”, y añadió que la canción elegida “le conviene mucho por el raspado de la voz”. Además, subrayó el avance actoral: “Hoy actuaste muy bien el personaje, eso multiplica la voz”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!