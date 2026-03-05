La noche trajo una de las presentaciones más sólidas de Gustavo Cerati con una seguridad que no pasó desapercibida para el jurado.

Desde el inicio, la actuación mostró un cambio importante. “Has trabajado la mirada un montón y eso se nota porque has adquirido una profundidad que era lo que estábamos necesitando”, señalaron, destacando que el participante se entregó por completo al personaje.

Durante la evaluación también resaltaron su libertad sobre el escenario. “Siento que te has entregado al 100%, que has jugado y que has hecho tuya la canción sin perder al personaje en ningún momento”, comentaron.

El jurado recordó que el imitador ha pasado por distintos momentos dentro de la competencia, incluso acercándose a la eliminación, pero que su capacidad de imitación le permite volver a destacar cada vez que pisa el escenario. Además, uno de los puntos más celebrados fue la mejora vocal. “Esas desafinaciones que te mandaron a esta noche hoy día han desaparecido completamente. Estuviste mucho más preciso en afinación”, afirmaron.

Sin embargo, el jurado dejó una recomendación para seguir creciendo: “Hay un vibrato sutil que Cerati hacía al final de algunas frases. Lo hiciste en la segunda mitad de la canción, pero no en la primera. Revísalo e incorpóralo”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!