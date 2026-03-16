Paloma San Basilio logró una presentación que conectó con el jurado por su elegancia y evolución escénica.

“Eres una luz, siempre sé así en el escenario”, le dijo Cachín, quien incluso la imaginó en el teatro musical. Jely coincidió con esa proyección: “Sueño con verte en obras y teatros musicales”, destacando además que se mostró más relajada, aunque le recomendó seguir trabajando la postura y “flexibilizar las caderas para mantener esa pose de diva”.

Por su parte, Lucho resaltó la dificultad técnica de la presentación: “Lo más difícil es la coreografía mientras mantienes la colocación y el vibrato, y te sale igual”. Además, valoró el disfrute sobre el escenario: “Se nota que lo gozaste, y eso hace que todos lo disfrutemos”.

Con una actuación sólida y comentarios positivos, dejó claro que está lista para seguir avanzando en la competencia.

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