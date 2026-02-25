La gala de eliminación en Yo Soy dejó momentos de tensión, sorpresas y despedidas. La noche comenzó con el anuncio de la primera salvación. “Sí es. Bahiano”, se escuchó en el escenario.



Minutos después, el jurado confirmó la continuidad de Amistades Peligrosas, Catriel y Paco Amoroso, Isabel Pantoja, Jowell y Randy y Michael Bublé. “Esta noche continúa a la siguiente ronda”, anunciaron en medio de la expectativa.

Sin embargo, no todo fue celebración. Laura Pausini recibió la noticia que nadie quiere escuchar: “No es”. La imitadora se despidió entre aplausos. Más adelante, con solo dos participantes en riesgo, llegó el momento final. “Sí es y pasa a la siguiente ronda, Miguel Bosé”, sentenció el jurado, dejando fuera de competencia a Pedro Suárez-Vértiz.

La emoción fue evidente en cada anuncio, confirmando que en esta etapa cada decisión pesa más que nunca. La competencia avanza y el nivel se eleva en cada gala.

