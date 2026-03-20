Una noche decisiva se vivió en la semifinal tras las presentaciones de Marciano Cantero, Frank Sinatra y Julio Iglesias, quienes luchaban por mantenerse en competencia.

Luego de escuchar las tres interpretaciones, los votos del público fueron claros: Frank Sinatra quedó eliminado, despidiéndose de la competencia en una instancia clave. “Cada presentación cuenta y hoy había que tomar una decisión”, se señaló durante la gala.

Con este resultado, ya están definidos los participantes que pasan a la gran final: Liam Gallagher, Gustavo Cerati, Marciano Cantero y Julio Iglesias.

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