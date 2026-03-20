Julio Iglesias tuvo uno de sus momentos más destacados al interpretar “Me olvidé de vivir” con una ejecución precisa y emotiva.

Cachín no dudó en elogiarlo: “Tus compañeros podrían decirte maestro, es admirable cómo cantas y la versatilidad que tienes”, incluso sugiriendo que el resto debería aprender de él. Jely, por su parte, resaltó su capacidad narrativa: “Comenzaste en un punto y terminaste en el mismo, pero comunicaste muy bien la letra”.

Ricardo cerró con una evaluación técnica contundente: “Tienes un manejo del tiempo perfecto, como si tuvieras un metrónomo interno”, y añadió: “Eres el participante más afinado de la competencia, con un oído muy limpio”. Incluso comparó su nivel con una referencia actual: “Si le pidieras a una IA un Julio Iglesias joven y más afinado, saldría alguien como tú”.

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