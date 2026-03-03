La noche se volvió una verdadera fiesta cuando Catriel y Paco tomaron el escenario. Desde los primeros segundos, la energía fue arrolladora y el público se dejó llevar por una presentación intensa, potente y llena de actitud.

Al terminar, Cachín no dudó en afirmar: “Es su mejor presentación hasta hoy, lo máximo”. Jely, reconocida fan del dúo original, coincidió con entusiasmo: “La mejor presentación, por fin”. Sus palabras emocionaron visiblemente a los participantes.

La jurado también destacó que lograron separar mejor las energías en escena. “Estuvo potente, estuvo bien pogeado. Han prendido la fiesta. De acá no pueden bajar”, advirtió, alentándolos a mantener el nivel y seguir creciendo en gestualidad y detalles interpretativos. Por su parte, Carlin resumió la sensación general con una frase contundente: “Yo he sentido que estaba en el concierto”.

