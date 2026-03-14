La quinta presentación de la noche trajo al escenario Steven Tyler, quien interpretó con intensidad uno de los temas más recordados del líder de Aerosmith. La actuación estuvo marcada por la energía rockera y una clara evolución en su interpretación.

Cachín confesó que tenía dudas antes de verlo en escena. “No sabía cómo te iba a ir en el reto porque pensaba que encontraríamos diferencias notorias, pero me sorprendiste. No sé si me gusta más el real o tú”, comentó entre risas.

Por su parte, Jely destacó el compromiso del participante con el personaje. “Siempre te tuve fe y te la sigo teniendo porque me pareces súper talentoso. Estudiaste los movimientos, adquiriste el peso del personaje y te involucraste emocionalmente. Cantaste con honestidad”, afirmó.

Ricardo también resaltó la evolución técnica que ha mostrado en el programa. “Has mejorado mucho en técnica vocal. Ahora tienes técnica y cantas mucho mejor. Hiciste una mimesis muy clara de lo que pasaba en la referencia”, señaló.

Sin embargo, el jurado también identificó el principal desafío que deberá seguir trabajando. “Tu gran reto como imitador de Steven Tyler será el peso del personaje, tanto corporal como vocalmente”, explicaron, refiriéndose a la fuerte presencia escénica que caracteriza al legendario cantante.

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