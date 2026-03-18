La tensión se apoderó del escenario de durante una noche clave en la recta final de la competencia. Uno a uno, los participantes fueron conociendo su destino, mientras el público esperaba con expectativa cada anuncio.

Los primeros en ser salvados fueron los imitadores de Julio Iglesias y Liam Gallagher, seguidos por Gustavo Cerati y Marciano Cantero, quienes aseguraron su permanencia un día más en el programa. “Esto no significa que sean necesariamente los más votados”, se aclaró antes de continuar con la lectura de resultados.

Finalmente, llegó el momento más difícil de la noche. “Abandona la competencia esta noche, con el séptimo lugar, se despide Steven Tyler”, se anunció, desatando la reacción del público, que respondió con aplausos y muestras de apoyo.

El participante, interpretado por Marcelo, dejó una huella en el escenario, siendo reconocido como “tremendo artista, intérprete y cantante”.

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