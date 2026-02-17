En la etapa de conciertos de Yo Soy, el imitador de Steven Tyler volvió a demostrar que cada gala la vive como si fuera decisiva. “Siempre se juega una final cuando se presenta”, le dijo Cachín tras una actuación cargada de energía y potencia vocal.

Jely destacó avances importantes: “Hay más tonicidad, más oscuridad en el timbre y mejor interacción con la banda”. Sin embargo, advirtió que el cierre no tuvo la misma fuerza del inicio. “Debes encontrar matices para que el final sea igual que el comienzo. Necesitas más entrenamiento físico para que el aire te alcance”, comentó.

Ricardo, por su parte, fue claro: “Cuando te emocionas, pierdes el control de la afinación”. Aunque reconoció que el cansancio le ayudó a cerrar mejor, señaló que hubo exceso: “Se escuchan gritos arriba. Tienes que manejar ese descontrol y mejorar la técnica”.

