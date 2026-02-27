Steven Tyler apareció en el escenario con seguridad absoluta para interpretar uno de los temas más emblemáticos del rock. La caracterización física y la actitud fueron inmediatas. El jurado no tardó en reconocerlo: “Diez puntos en entrega y diez puntos en el personaje, físicamente veo a Steven Tyler”.

Sin embargo, tras los primeros aplausos llegó la observación más importante de la noche. “Algo pasó que no logré conectar contigo cantando e interpretando la canción”, señaló Cachín. Más allá de la técnica y la presencia, el reto ahora es emocional. “Tienes que abrir tu corazón”, le aconsejaron, remarcando que la vulnerabilidad es una de las firmas más fuertes del vocalista original.

También hubo apuntes técnicos: mencionaron problemas de afinación y recomendaron revisar especialmente las notas graves, donde el timbre se pierde. A su favor, destacaron avances en el manejo del tiempo y una notable mejora en el control de la ansiedad sobre el escenario.

El mensaje fue claro: no basta con parecerse al personaje, hay que sentirlo. Marcelo tiene la fuerza escénica, pero ahora deberá ganar peso interpretativo y evitar convertirse en una versión ligera del ícono del rock. El desafío está planteado y la siguiente presentación será clave para demostrar su evolución.

