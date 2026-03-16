Steven Tyler ofreció una de sus presentaciones más completas. Con una interpretación cargada de energía, seguridad y sensualidad, logró convencer al jurado en un momento clave de la competencia.

Cachín fue contundente: “Fue increíble, una súper presentación. Hoy te sentiste cómodo con tu lado femenino y la sensualidad”. Además, resaltó que finalmente logró dominar el escenario como el propio artista.

Jely no se quedó atrás y lanzó una frase que resumió la performance: “Fuego uterino. Me encantó. Hay mucho crecimiento a nivel actoral”, señalando también la admiración que genera su evolución.

Por su parte, Lucho destacó su técnica vocal: “Tienes un talento con la voz, la manejas muy bien. Los agudos son perfectos, pero necesitas más seguridad en los graves”.

La presentación dejó claro que el participante atraviesa su mejor momento, consolidándose como uno de los más fuertes en esta etapa decisiva.

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