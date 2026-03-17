La semana final de Yo Soy arrancó con fuerza gracias a la presentación del imitador de Steven Tyler, quien subió al escenario acompañado por la imitadora de Alejandra Guzmán como refuerzo.

El resultado fue una dupla explosiva que logró cautivar al jurado desde el inicio. Ambos artistas demostraron una gran compenetración escénica, destacando por su energía y conexión en el escenario.

Uno de los puntos más valorados fue el equilibrio logrado durante la presentación. El jurado resaltó que ninguno opacó al otro, sino que supieron complementarse de manera efectiva, potenciando el espectáculo sin perder protagonismo individual.

La combinación de estilos y personalidades resultó atractiva y dinámica, consolidando una actuación que marcó un gran inicio en esta etapa decisiva de la competencia.

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