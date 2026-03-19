Gustavo Cerati, Fernando, volvió a destacar con una presentación sólida y llena de confianza.

Desde el inicio, su dominio del escenario fue evidente. “Cada presentación es superior a la anterior”, comentó Cachín, resaltando su evolución constante. Por su parte, Jely fue directa: “Estuviste impecable, la mirada y la energía estuvieron mejor que nunca”, destacando la conexión lograda con el personaje.

Ricardo también se sumó a los elogios con una frase contundente: “¿Para qué un holograma, si aquí tenemos a Fernando que es igualito?”, subrayando el nivel de imitación alcanzado.

El jurado coincidió en que su mayor fortaleza es la confianza absoluta en el escenario, lo que le permite sostener la interpretación incluso ante pequeños errores. “Pasas por encima de todo porque estás en tu lugar”, señalaron.

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