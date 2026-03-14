El segundo participante en enfrentar el reto del espejo fue Rubén Blades, quien interpretó “Amor y Control” en una presentación que combinó emoción y técnica.

Tras el número, el jurado coincidió en que se trató de una buena presentación, aunque notaron algunos detalles distintos a sus galas anteriores. Jely fue la primera en comentar: “Fue una buena presentación, pero por momentos te sentí raro, como apagado o desconectado”.

Cachín resaltó su calidad artística. “Eres un excelente cantante y un excelente imitador”, afirmó, aunque explicó que el reto del espejo permitió notar algunas diferencias con el original. “Rubén Blades en los agudos no hace mayor esfuerzo porque es su timbre natural, y ahí se ve la diferencia”, explicó.

Ricardo añadió otro matiz al análisis: “El público estuvo un poco descoordinado, pero fue una buena presentación”. Para él, el imitador incluso mostró más brillo vocal que el artista en el video de referencia. Aun así, coincidió en que la narrativa, la interpretación y la actuación del personaje estuvieron muy bien logradas, consolidando una presentación sólida dentro de la gala.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!