La presentación de Rubén Blades dejó uno de los momentos más emotivos de la gala. Con una interpretación profunda y llena de sensibilidad, el concursante logró transmitir un mensaje claro: el show debe continuar, incluso cuando las emociones están a flor de piel.

Desde el jurado, Cachín destacó la entrega total del participante: “Esta presentación demuestra de qué estás hecho, cuánto amor y control tienes en el escenario”, comentó, resaltando la manera en que la canción representaba a muchos artistas que siguen adelante pese a las dificultades.

Jely también quedó impresionada por la interpretación. “Estuvo muy bien cantada y muy bien contada la historia. Hubo una progresión actoral clara y cantaste con mucho amor”, afirmó. Además, señaló que el imitador mantuvo el control del cuerpo, la escena, la historia y las emociones, logrando un resultado conmovedor y potente.

Ricardo, por su parte, reflexionó sobre el poder del arte y la interpretación: “Una persona hace arte porque tiene una emoción que no encuentra otra forma de salir. Se hace con el objetivo de comunicar y que alguien más pueda sentirlo y entenderlo”. Luego añadió que la actuación fue tan bien ejecutada “y con tanto control” que logró conmoverlo profundamente.

La presentación dejó claro que la imitación de Rubén Blades no solo fue técnica, sino también una poderosa conexión emocional con el público.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!