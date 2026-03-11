El escenario volvió a llenarse de historia y emoción con la presentación de Rubén Blades. Con una interpretación cargada de mensaje y sentimiento, el participante logró conectar con el jurado en una de sus actuaciones más sólidas hasta ahora.

Cachín fue el primero en reaccionar y no ocultó su emoción: “Fue una presentación conmovedora y maravillosa. Creo que es tu mejor presentación hasta ahora”.

Por su parte, Jely destacó la manera en que el participante construye la historia en el escenario. “Tu manera de narrar la historia es muy buena. Siento que tu energía está un poco más arriba que la de Rubén, así que debes relajarte y tranquilizarte sin perder el peso de la historia. Ahí está la diferencia”, explicó.

Ricardo también resaltó la conexión lograda con el personaje. “Fue muy orgánico y muy conectado con la historia. Estuviste bien en la clave de salsa”, señaló. Sin embargo, también dejó una recomendación técnica: “Debes tener cuidado con algunas imprecisiones, porque a veces no caíste en la nota correcta”.

