El imitador de Rubén Blades, desde el inicio mostró conocimiento del personaje, pero el jurado fue claro: conocerlo no basta, hay que contarlo con precisión y elegancia.

Se le pidió tomar mejores decisiones interpretativas para narrar la historia sin perder el ritmo ni el control de los tiempos. Por momentos, la emoción lo desbordó y el personaje perdió esa contención y sobriedad que distingue a Rubén Blades.

También hubo observaciones técnicas importantes: debía relajar más las expresiones faciales, trabajar la naturalidad del timbre y evitar caer en matices que recordaban a otros estilos.

A lo largo de la presentación logró mejorar, especialmente hacia el final, donde se sintió más cómodo y conectado con la historia.

