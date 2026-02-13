La gala dejó emociones intensas y decisiones difíciles. Tras una ronda cargada de talento, el jurado definió a los tres participantes que irán a la temida noche de eliminación.

Los primeros en ser nombrados fueron los imitadores de Jowell & Randy, quienes no lograron convencer del todo en su presentación y se convirtieron en los primeros sentenciados.

Luego, el nombre de la imitadora de Gloria Estefan se sumó a la lista. Las observaciones sobre afinación y control vocal pesaron en la decisión final.

Finalmente, el imitador de Pedro Suárez-Vértiz fue anunciado como el tercer sentenciado de la noche, tras una presentación cuestionada por su dicción, manejo corporal y uso del micrófono.

Ahora, los tres deberán enfrentarse en la próxima gala, donde uno podría convertirse en el primer eliminado de esta etapa. La competencia entra en su momento más tenso y exigente.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!