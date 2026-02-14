En una intensa noche de eliminación en los conciertos de Yo Soy, el participante que imita a Pedro Suárez Vértiz subió al escenario con guitarra en mano y una actitud más firme que en galas anteriores. “Hoy ha sido más Pedro que nunca, no solo en la voz sino físicamente”, destacó el jurado, resaltando su presencia escénica y conexión con el público.

Sin embargo, las observaciones fueron claras. “Todavía hay que seguir trabajando en la expresión, hay que darle más matices”, comentaron, señalando que su interpretación se mantiene en una sola dimensión. También le pidieron mayor cuidado al fraseo: “Empiezas a cortar las frases y desaparecen palabras al final”.

El consejo final fue directo: “Tienes los elementos, pero tienes que creer en ti”. En una noche clave, el imitador dejó avances importantes, aunque con aspectos por pulir para seguir en competencia.

