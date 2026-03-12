Paloma San Basilio volvió al escenario con una interpretación intensa, aunque esta vez el jurado tuvo opiniones divididas sobre su presentación.

Cachín fue el primero en destacar el trabajo actoral: “A nivel de actuación fue maravilloso”, comentó, resaltando la entrega y la interpretación del personaje sobre el escenario.

Por su parte, Jely valoró el talento de la participante, pero la animó a apropiarse más del escenario. “Eres muy buena y muy chancona, solo tienes que creértela más. Tiene que haber más juego, más intensidad, más empoderamiento”, señaló. Además, explicó que esa seguridad podría ayudar incluso a potenciar el timbre del personaje durante la interpretación.

Ricardo, en cambio, puso el foco en algunos detalles técnicos que se notaron durante la canción. “Esta es una canción donde todo se nota porque es muy sutil”, explicó. Otro punto que llamó la atención fue la mirada, uno de los recursos actorales más fuertes del personaje. “Tu principal arma siempre ha sido la mirada y en esta canción muchas veces la llevaste al piso”, comentó Ricardo, animándola a recuperar ese elemento clave.

