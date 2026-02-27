La imitación de Paloma San Basilio marcó un antes y un después en la competencia. Con el tema con el que la artista representó a España en el Eurovisión 1985, la participante asumió el reto del melodrama y el divismo total.

“Ha sido muy bueno el trabajo del divismo que te pedimos”, destacaron. Jely celebró que integrara cada indicación y señaló que estuvo “al límite del desborde”, aconsejándole contener para que el efecto sea más poderoso. “Mientras más contengas, va a ser más fuerte para el público”, añadieron.

Cachín resaltó “el trabajo con los ojos y la mirada”, además del énfasis en frases y brazos, elementos claves en la gestualidad de la cantante española. Ricardo, por su parte, confesó: “Pensé que después de la canción anterior no tendrías a dónde ascender, pero has subido un peldaño más”.

Hubo observaciones técnicas —como cuidar la estabilidad corporal y cerrar mejor algunas figuras—, pero el balance fue positivo. La conclusión fue clara: jugar con ese límite entre contención y desborde puede convertir su interpretación en un momento aún más memorable.

