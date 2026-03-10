Paloma San Basilio volvió al escenario con una interpretación que exigía precisión vocal y una gran carga interpretativa. Desde el inicio, el jurado reconoció la complejidad de la canción y el desafío que implicaba llevarla al escenario.

“Es una canción muy difícil, pero tú te lo crees y lo proyectas”, comentó Jely, destacando la seguridad con la que la participante defendió el personaje. Además, señaló un cambio positivo en la actitud escénica: “Esta vez tu mirada fue más sutil”.

Sin embargo, también hubo observaciones técnicas. La jurado explicó que “del grave al agudo sonó un poco disonante y por momentos se sintió algo gritado”, recomendándole trabajar con mayor equilibrio esos cambios vocales.

Ricardo coincidió en que el tema representaba un reto importante. “La canción es bien compleja”, afirmó, aunque señaló que los graves no se sintieron tan cercanos al timbre del personaje. Además, notó algunos momentos de duda durante la presentación.

