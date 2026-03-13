La imitadora de Paloma San Basilio volvió a demostrar su gran capacidad vocal con una interpretación que destacó por la potencia y el parecido con la artista, especialmente en los momentos más intensos de la canción.

El jurado señaló que, desde el inicio del coro en adelante, el timbre y la fuerza vocal se acercaron mucho a los del personaje original, logrando una interpretación convincente y llena de emoción.

Sin embargo, también hubo observaciones importantes relacionadas con la tensión corporal. Se mencionó que, en varios momentos, la cantante mostró rigidez en el cuello y la mandíbula, lo que podría afectar la naturalidad de la interpretación. Para el jurado, la elegancia y el estilo característicos de la artista deben ir acompañados de una mayor relajación y seguridad en escena.

Además, se destacó que el personaje de Paloma San Basilio transmite una imagen de diva serena y elegante, una actitud que nace desde la calma y el dominio escénico. Por ello, se le recomendó trabajar en liberar el cuerpo y disfrutar más el momento sobre el escenario.

A pesar de estas sugerencias, el jurado fue enfático en reconocer su talento, calificándola como una de las cantantes jóvenes más destacadas que ha pasado por el programa en sus distintas temporadas.

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